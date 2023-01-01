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Hyundai Elantra
2018
1 700 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Hyundai Elantra 2018

1 700 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Elantra
  • Поколение VI (AD) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2018
  • Пробег 134666 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 418083
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 85

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Elantra

Дорогие друзья! Hyundai Elantra 2018 года выпуска - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и удобный автомобиль.

Hyundai Elantra оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной поездки на любые расстояния. Внутреннее пространство этого автомобиля является одним из самых просторных в своем классе, что обеспечит вам удобство во время поездки. Кондиционер, бортовой компьютер, датчик света, круиз-контроль, обогрев зеркал, центральный замок, усилитель рулевого управления, электростеклоподъемники (все) и система курсовой устойчивости сделают вашу поездку еще более комфортабельной.

Hyundai Elantra также обеспечит максимальную защиту. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости помогут водителю оставаться в безопасности на дороге. Камера заднего вида предоставит дополнительный инструмент для парковки и маневрирования.

Не упустите возможность стать владельцем этого замечательного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что вы не пожалеете о своем выборе!

id418083

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