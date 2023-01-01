Hyundai Elantra

Дорогие друзья! Hyundai Elantra 2018 года выпуска - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и удобный автомобиль.

Hyundai Elantra оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной поездки на любые расстояния. Внутреннее пространство этого автомобиля является одним из самых просторных в своем классе, что обеспечит вам удобство во время поездки. Кондиционер, бортовой компьютер, датчик света, круиз-контроль, обогрев зеркал, центральный замок, усилитель рулевого управления, электростеклоподъемники (все) и система курсовой устойчивости сделают вашу поездку еще более комфортабельной.

Hyundai Elantra также обеспечит максимальную защиту. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости помогут водителю оставаться в безопасности на дороге. Камера заднего вида предоставит дополнительный инструмент для парковки и маневрирования.

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