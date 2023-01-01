Hyundai Elantra

Добро пожаловать в автосалон нашей компании! Мы рады предложить вам новый Hyundai Elantra 2023 года выпуска. Этот автомобиль оснащен всеми необходимыми функциями для вашей безопасности, комфорта и удовлетворения от вождения.

Система безопасности включает в себя подушки безопасности водителя и пассажиров, боковые подушки, антипробуксовочную систему (ASR), систему стабилизации рулевого управления (VSM), систему помощи при торможении (BAS, EBD), крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX, датчик давления в шинах, антиблокировочную систему (ABS), систему стабилизации (ESP) и блокировку замков задних дверей - все это гарантирует вашу безопасность на дороге.

Обзорные системы, такие как датчики дождя и света, дневные ходовые огни, светодиодные фары и электрообогрев боковых зеркал обеспечивают ваше комфортное вождение в любую погоду.

В салоне установлен климат-контроль 2-зонный, круиз-контроль, парктроник задний, камера задняя, мультифункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, электропривод зеркал и электростеклоподъемники передние и задние. Кроме того, вам доступны электроскладывание зеркал, прикуриватель и пепельница, а также усилитель руля.

Hyundai Elantra 2023 имеет стильный дизайн экстерьера с дисками 16 и центральным замком. В мультимедийной системе есть все необходимое для вашего удобства - аудиосистема, ЖК-экран, беспроводная зарядка для смартфона, USB, Android Auto, CarPlay, Bluetooth и розетка 12V.

Салон автомобиля также оборудован всем необходимым для вашего комфорта - регулировка сиденья водителя по высоте, подогрев передних сидений, обогрев рулевого колеса, отделка кожей рулевого колеса и рычага КПП, складывающееся заднее сиденье, передний центральный подлокотник и третий задний подголовник.

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