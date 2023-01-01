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Hyundai Elantra
2023
2 600 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Hyundai Elantra 2023

2 600 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Elantra
  • Поколение VII (CN7)
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Комплектация Elegance + Smart Sense
  • Год 2023
  • Пробег 37 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 533804
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 165

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Elantra

Добро пожаловать в автосалон нашей компании! Мы рады предложить вам новый Hyundai Elantra 2023 года выпуска. Этот автомобиль оснащен всеми необходимыми функциями для вашей безопасности, комфорта и удовлетворения от вождения.

Система безопасности включает в себя подушки безопасности водителя и пассажиров, боковые подушки, антипробуксовочную систему (ASR), систему стабилизации рулевого управления (VSM), систему помощи при торможении (BAS, EBD), крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX, датчик давления в шинах, антиблокировочную систему (ABS), систему стабилизации (ESP) и блокировку замков задних дверей - все это гарантирует вашу безопасность на дороге.

Обзорные системы, такие как датчики дождя и света, дневные ходовые огни, светодиодные фары и электрообогрев боковых зеркал обеспечивают ваше комфортное вождение в любую погоду.

В салоне установлен климат-контроль 2-зонный, круиз-контроль, парктроник задний, камера задняя, мультифункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, электропривод зеркал и электростеклоподъемники передние и задние. Кроме того, вам доступны электроскладывание зеркал, прикуриватель и пепельница, а также усилитель руля.

Hyundai Elantra 2023 имеет стильный дизайн экстерьера с дисками 16 и центральным замком. В мультимедийной системе есть все необходимое для вашего удобства - аудиосистема, ЖК-экран, беспроводная зарядка для смартфона, USB, Android Auto, CarPlay, Bluetooth и розетка 12V.

Салон автомобиля также оборудован всем необходимым для вашего комфорта - регулировка сиденья водителя по высоте, подогрев передних сидений, обогрев рулевого колеса, отделка кожей рулевого колеса и рычага КПП, складывающееся заднее сиденье, передний центральный подлокотник и третий задний подголовник.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать лучший автомобиль для вас!

id533804

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