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Hyundai Elantra
2019
1 920 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai Elantra 2019

1 920 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Elantra
  • Поколение VI (AD) Рестайлинг
  • Модификация Sport 1.6 AMT (201 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 57294 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 980355
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 201 л.с.
  • Воблер 99

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Elantra

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Hyundai Elantra, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США. Однако, его электронный ПТС является действующим и гарантирует его легальность.

Автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые обеспечат вам комфорт и безопасность на дороге. Внутренний климат контроль с двумя зонами позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. Кожаный салон и мультируль добавят шик и роскошь в интерьер автомобиля. А наличие люка создаст ощущение свободы и простора.

Особое внимание следует уделить системам безопасности, которые установлены на этом автомобиле. Система удержания в полосе поможет вам оставаться на своей полосе движения, а система контроля слепых зон предупредит вас о наличии других автомобилей рядом. Бесключевой доступ и кнопка старт-стоп сделают использование автомобиля еще более удобным и простым.

Кроме того, в автомобиле установлена камера заднего вида, которая поможет вам при парковке и маневрировании на тесных улицах. А 18-дюймовые легкосплавные диски добавят спортивности и стиля вашему автомобилю.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш специалист с радостью ответит на все ваши вопросы и предоставит дополнительную информацию о данном автомобиле.

Не упустите возможность приобрести надежный и стильный автомобиль Hyundai Elantra, 2019 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас!

id980355

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