Hyundai Elantra

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Hyundai Elantra, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США. Однако, его электронный ПТС является действующим и гарантирует его легальность.

Автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые обеспечат вам комфорт и безопасность на дороге. Внутренний климат контроль с двумя зонами позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. Кожаный салон и мультируль добавят шик и роскошь в интерьер автомобиля. А наличие люка создаст ощущение свободы и простора.

Особое внимание следует уделить системам безопасности, которые установлены на этом автомобиле. Система удержания в полосе поможет вам оставаться на своей полосе движения, а система контроля слепых зон предупредит вас о наличии других автомобилей рядом. Бесключевой доступ и кнопка старт-стоп сделают использование автомобиля еще более удобным и простым.

Кроме того, в автомобиле установлена камера заднего вида, которая поможет вам при парковке и маневрировании на тесных улицах. А 18-дюймовые легкосплавные диски добавят спортивности и стиля вашему автомобилю.

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