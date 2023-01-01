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Hyundai Elantra
2017
1 190 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Elantra 2017

1 190 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
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Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Elantra
  • Поколение VI (AD)
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2017
  • Пробег 197995 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 001662
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 37

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Elantra

Представляем вам Hyundai Elantra 1.6 AT (128 л.с.) - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность.

Этот седан в темно-сером цвете не оставит вас равнодушными. Он обладает всеми необходимыми особенностями, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и безопасной.

Внутренний интерьер автомобиля выполнен из качественной ткани в темных тонах, что придает ему элегантный и стильный вид. Сиденье водителя регулируется вручную по высоте, а руль имеет двухпозиционную регулировку, что позволит вам настроить все под себя.

Автомобиль оснащен кондиционером, обогревом зеркал и сидений, что позволит вам чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Для вашей безопасности в Hyundai Elantra установлены антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и фронтальные подушки безопасности.

А чтобы удобно и безопасно парковаться, автомобиль оснащен задней камерой и парктроником.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля! Звоните и записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас!

id001662

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