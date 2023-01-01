Hyundai Elantra

Представляем вам Hyundai Elantra 1.6 AT (128 л.с.) - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность.

Этот седан в темно-сером цвете не оставит вас равнодушными. Он обладает всеми необходимыми особенностями, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и безопасной.

Внутренний интерьер автомобиля выполнен из качественной ткани в темных тонах, что придает ему элегантный и стильный вид. Сиденье водителя регулируется вручную по высоте, а руль имеет двухпозиционную регулировку, что позволит вам настроить все под себя.

Автомобиль оснащен кондиционером, обогревом зеркал и сидений, что позволит вам чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Для вашей безопасности в Hyundai Elantra установлены антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и фронтальные подушки безопасности.

А чтобы удобно и безопасно парковаться, автомобиль оснащен задней камерой и парктроником.

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