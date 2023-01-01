Hyundai Elantra

Хотите приобрести надежный и комфортабельный автомобиль? Тогда обратите внимание на модель Hyundai Elantra VI (AD) 1.6 AT (128 л.с.) 2016 года выпуска. Этот прекрасный седан уже проехал 99800 км, но по-прежнему имеет отличное техническое состояние.

Hyundai Elantra - это автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, просторный салон и высокую надежность. Благодаря переднему приводу и автоматической коробке передач, управление этой машиной станет поистине комфортным и плавным.

Мощный бензиновый двигатель объемом 1591 см3 обеспечивает 128 л.с. мощности, что позволяет Hyundai Elantra легко разгоняться и обеспечивает отличную динамику на дороге. Белый цвет кузова придает автомобилю особый шик и привлекательность.

Автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды: кондиционером, электростеклоподъемниками, мультимедийной системой и многим другим.

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