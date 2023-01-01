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Hyundai Elantra
2016
1 570 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai Elantra 2016

1 570 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Elantra
  • Поколение VI (AD)
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 94650 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 000271
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 28

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Elantra

Хотите приобрести надежный и комфортабельный автомобиль? Тогда обратите внимание на модель Hyundai Elantra VI (AD) 1.6 AT (128 л.с.) 2016 года выпуска. Этот прекрасный седан уже проехал 99800 км, но по-прежнему имеет отличное техническое состояние.

Hyundai Elantra - это автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, просторный салон и высокую надежность. Благодаря переднему приводу и автоматической коробке передач, управление этой машиной станет поистине комфортным и плавным.

Мощный бензиновый двигатель объемом 1591 см3 обеспечивает 128 л.с. мощности, что позволяет Hyundai Elantra легко разгоняться и обеспечивает отличную динамику на дороге. Белый цвет кузова придает автомобилю особый шик и привлекательность.

Автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды: кондиционером, электростеклоподъемниками, мультимедийной системой и многим другим.

Не упустите возможность приобрести этот прекрасный автомобиль по привлекательной цене. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную информацию о Hyundai Elantra VI (AD) 1.6 AT (128 л.с.) 2016 года выпуска. Вас ждут незабываемые впечатления и комфортные поездки на новом автомобиле!

id000271

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