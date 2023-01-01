Hyundai Elantra

Хотите купить автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, надежность и комфорт? Тогда вам точно понравится Hyundai Elantra 2.0 AT в комплектации Family + Style.

Этот автомобиль прекрасно подойдет для семьи или для тех, кто ценит комфорт и удобство во время поездок. Благодаря своим характеристикам, Elantra обеспечивает отличную управляемость и плавность движения.

Автомобиль оснащен мощным двигателем объемом 2.0 литра и мощностью 150 л.с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за несколько секунд. К тому же, благодаря переднему приводу и автоматической коробке передач, управление автомобилем становится максимально комфортным и легким.

Hyundai Elantra 2.0 AT 2018 года выпуска имеет пробег всего 118347 км, что говорит о том, что автомобиль был аккуратно эксплуатирован. Кузов автомобиля имеет небольшой косметический окрас, но остальное лакокрасочное покрытие оригинальное и заводское.

Техническое состояние автомобиля идеальное, без каких-либо рекомендаций по капитальному ремонту. Двигатель, коробка передач, рейка и ходовая часть - все работает безупречно. Компрессия во всех цилиндрах равномерная.

Комплектация Family + Style обеспечивает вам множество полезных опций и функций. Мультифункциональное рулевое колесо с возможностью управления голосом и круиз-контролем сделает поездки еще более комфортными. А датчики давления шин и датчики слепых зон помогут вам чувствовать себя безопасно на дороге.

Автомобиль также оснащен заводской камерой заднего вида с динамической разметкой, что позволит вам максимально удобно парковаться и маневрировать на тесных участках дороги.

Для вашего удобства в автомобиле установлена заводская мультимедиа система с экраном 7 дюймов. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой или использовать навигацию для быстрого и точного определения маршрута.

Hyundai Elantra 2.0 AT имеет электро-регулировку зеркал, электро-стеклоподъемники со смарт-функцией и центральный замок. Вы сможете гордо водить свой автомобиль и наслаждаться его комфортом и функциональностью.

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