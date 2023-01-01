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Hyundai Elantra
2018
1 667 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Elantra 2018

1 667 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Elantra
  • Поколение VI (AD)
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Family + Style
  • Год 2018
  • Пробег 118347 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 405618
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 177

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Elantra

Хотите купить автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, надежность и комфорт? Тогда вам точно понравится Hyundai Elantra 2.0 AT в комплектации Family + Style.

Этот автомобиль прекрасно подойдет для семьи или для тех, кто ценит комфорт и удобство во время поездок. Благодаря своим характеристикам, Elantra обеспечивает отличную управляемость и плавность движения.

Автомобиль оснащен мощным двигателем объемом 2.0 литра и мощностью 150 л.с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за несколько секунд. К тому же, благодаря переднему приводу и автоматической коробке передач, управление автомобилем становится максимально комфортным и легким.

Hyundai Elantra 2.0 AT 2018 года выпуска имеет пробег всего 118347 км, что говорит о том, что автомобиль был аккуратно эксплуатирован. Кузов автомобиля имеет небольшой косметический окрас, но остальное лакокрасочное покрытие оригинальное и заводское.

Техническое состояние автомобиля идеальное, без каких-либо рекомендаций по капитальному ремонту. Двигатель, коробка передач, рейка и ходовая часть - все работает безупречно. Компрессия во всех цилиндрах равномерная.
Комплектация Family + Style обеспечивает вам множество полезных опций и функций. Мультифункциональное рулевое колесо с возможностью управления голосом и круиз-контролем сделает поездки еще более комфортными. А датчики давления шин и датчики слепых зон помогут вам чувствовать себя безопасно на дороге.

Автомобиль также оснащен заводской камерой заднего вида с динамической разметкой, что позволит вам максимально удобно парковаться и маневрировать на тесных участках дороги.

Для вашего удобства в автомобиле установлена заводская мультимедиа система с экраном 7 дюймов. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой или использовать навигацию для быстрого и точного определения маршрута.

Hyundai Elantra 2.0 AT имеет электро-регулировку зеркал, электро-стеклоподъемники со смарт-функцией и центральный замок. Вы сможете гордо водить свой автомобиль и наслаждаться его комфортом и функциональностью.

Не упустите возможность стать владельцем Hyundai Elantra 2.0 AT 2018 года выпуска. Звоните и записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас! Успейте приобрести этот автомобиль по выгодной цене.

id405618

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