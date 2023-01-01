Hyundai Elantra
Преимущества:
- Кондиционер климат (2 зонный)
- Тонированные стёкла
- Легкосплавные диски R17
- Сигнализация
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев всех сидений
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз контроль
- Центральный замок
- Парктроник
- Обогрев руля
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Обогрев зеркал
- Электрорегулировка зеркал
- Складывание зеркал
- Омыватель фар
- Система доступа без ключа
- Кнопка старт-стоп
- Комбинированный салон (кожа + ткань)
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка пассажирского сиденья по высоте)
- Электростеклоподъёмники все
- Камера заднего вида
611825