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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Hyundai Elantra
2012
1 179 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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Hyundai Elantra 2012

1 179 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Elantra
  • Поколение V (MD)
  • Модификация 1.8 AT (150 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 162744 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 068
  • VIN 611825
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1797 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Elantra

Преимущества:
- Кондиционер климат (2 зонный)
- Тонированные стёкла
- Легкосплавные диски R17
- Сигнализация
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев всех сидений
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз контроль
- Центральный замок
- Парктроник
- Обогрев руля
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Обогрев зеркал
- Электрорегулировка зеркал
- Складывание зеркал
- Омыватель фар
- Система доступа без ключа
- Кнопка старт-стоп
- Комбинированный салон (кожа + ткань)
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка пассажирского сиденья по высоте)
- Электростеклоподъёмники все
- Камера заднего вида

611825

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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