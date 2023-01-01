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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Hyundai Equus
2012
1 449 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Equus 2012

1 449 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Equus
  • Поколение II
  • Модификация 4.6 AT (373 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 105882 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 061351
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4627 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 373 л.с.
  • Воблер 221

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Equus

Преимущества:
- ПТС оригинал
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Люк
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Омыватель фар
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- TV
- Камера заднего вида
- Доводчики дверей
- Пневмоподвеска
- Камера 360°
- Сиденья с массажем
- Вентиляция передних сидений
- Вентиляция задних сидений
- Камера передняя

id061351

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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