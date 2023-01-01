Hyundai Equus
Преимущества:
- ПТС оригинал
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Люк
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Омыватель фар
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- TV
- Камера заднего вида
- Доводчики дверей
- Пневмоподвеска
- Камера 360°
- Сиденья с массажем
- Вентиляция передних сидений
- Вентиляция задних сидений
- Камера передняя
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