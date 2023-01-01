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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Hyundai Equus
2013
1 469 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Equus 2013

1 469 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Equus
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 3.8 AT (334 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 152407 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 000231
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3778 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 334 л.с.
  • Воблер 272

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Equus

Преимущества:
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Доводчики дверей
- Вентиляция передних сидений
- Вентиляция задних сидений
- Система предотвращения столкновения

id000231

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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