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Hyundai Equus
2014
2 479 000 ₽
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Hyundai Equus 2014

2 479 000 ₽
Возможна доставка
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Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Hyundai Equus

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Equus
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 3.8 AT (334 л.с.)
  • Комплектация Luxury
  • Год 2014
  • Пробег 131758 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 201
  • VIN 000843
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3778 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 334 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Equus

Преимущества:
- Камера заднего вида
- Круиз-контроль
- Парковочные ассистенты
передние и задние
- Электропривод обогрев
складывание зеркал
- Активный усилитель руля
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Регулировка руля в 2-х
плоскостях
- Климат-контроль многозонный
- Охлаждаемый перчаточный
ящик
- Электропривод крышки
багажника
- Полный электропакет
- Мультифункциональное рулевое
колесо с обогревом
- Датчики дождя и света
- Противотуманные фары
- Би-ксеноновые фары
- Система адаптивного освещения
- Электрообогрев боковых зеркал
- Электрообогрев зоны
стеклоочистителей
- Кожаный салон с
электроприводами сидений
- Подогрев задних сидений
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция задних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса
- Электрорегулировка задних
сидений
- Электрорегулировка передних
сидений
- Солнцезащитные шторки в задних
дверях
- Шторка заднего стекла с
электроприводом
- Функция складывания спинки
сиденья пассажира
- Мультимедиа, USB, AUX, Bluetooth
- Навигационная система
- Премиальная аудиосистема
- Диски R18
- 11 подушек безопасности
- Датчик давления в шинах
- Система стабилизации (ESP)
- Система контроля слепых зон
- Антиблокировочная система
(ABS)
- Система помощи при старте в
гору
(HSA)
- Крепление детского кресла
(задний
ряд) ISOFIX
- Системы стабилизации и
безопасности движения

000843

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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