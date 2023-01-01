Hyundai Equus
Преимущества:
- Камера заднего вида
- Круиз-контроль
- Парковочные ассистенты
передние и задние
- Электропривод обогрев
складывание зеркал
- Активный усилитель руля
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Регулировка руля в 2-х
плоскостях
- Климат-контроль многозонный
- Охлаждаемый перчаточный
ящик
- Электропривод крышки
багажника
- Полный электропакет
- Мультифункциональное рулевое
колесо с обогревом
- Датчики дождя и света
- Противотуманные фары
- Би-ксеноновые фары
- Система адаптивного освещения
- Электрообогрев боковых зеркал
- Электрообогрев зоны
стеклоочистителей
- Кожаный салон с
электроприводами сидений
- Подогрев задних сидений
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция задних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса
- Электрорегулировка задних
сидений
- Электрорегулировка передних
сидений
- Солнцезащитные шторки в задних
дверях
- Шторка заднего стекла с
электроприводом
- Функция складывания спинки
сиденья пассажира
- Мультимедиа, USB, AUX, Bluetooth
- Навигационная система
- Премиальная аудиосистема
- Диски R18
- 11 подушек безопасности
- Датчик давления в шинах
- Система стабилизации (ESP)
- Система контроля слепых зон
- Антиблокировочная система
(ABS)
- Система помощи при старте в
гору
(HSA)
- Крепление детского кресла
(задний
ряд) ISOFIX
- Системы стабилизации и
безопасности движения
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