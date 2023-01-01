Hyundai Equus

Преимущества:

- Камера заднего вида

- Круиз-контроль

- Парковочные ассистенты

передние и задние

- Электропривод обогрев

складывание зеркал

- Активный усилитель руля

- Запуск двигателя с кнопки

- Система доступа без ключа

- Регулировка руля в 2-х

плоскостях

- Климат-контроль многозонный

- Охлаждаемый перчаточный

ящик

- Электропривод крышки

багажника

- Полный электропакет

- Мультифункциональное рулевое

колесо с обогревом

- Датчики дождя и света

- Противотуманные фары

- Би-ксеноновые фары

- Система адаптивного освещения

- Электрообогрев боковых зеркал

- Электрообогрев зоны

стеклоочистителей

- Кожаный салон с

электроприводами сидений

- Подогрев задних сидений

- Подогрев передних сидений

- Вентиляция задних сидений

- Вентиляция передних сидений

- Отделка кожей рулевого колеса

- Электрорегулировка задних

сидений

- Электрорегулировка передних

сидений

- Солнцезащитные шторки в задних

дверях

- Шторка заднего стекла с

электроприводом

- Функция складывания спинки

сиденья пассажира

- Мультимедиа, USB, AUX, Bluetooth

- Навигационная система

- Премиальная аудиосистема

- Диски R18

- 11 подушек безопасности

- Датчик давления в шинах

- Система стабилизации (ESP)

- Система контроля слепых зон

- Антиблокировочная система

(ABS)

- Система помощи при старте в

гору

(HSA)

- Крепление детского кресла

(задний

ряд) ISOFIX

- Системы стабилизации и

безопасности движения

000843