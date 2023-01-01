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Hyundai Getz
2004
529 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Getz 2004

529 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Getz
  • Поколение I
  • Модификация 1.3 AT (85 л.с.)
  • Год 2004
  • Пробег 114179 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 351746
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1341 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 85 л.с.
  • Воблер 182

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Getz

Добро пожаловать в автосалон Fresh auto, где мы предоставляем широкий выбор качественных автомобилей. Сегодня мы хотим представить Вашему вниманию Hyundai Getz 2004 года выпуска.

Эта модель - это компактный и экономичный автомобиль, который станет надежным спутником на дороге и поможет сэкономить расходы на топливо. Кондиционер - это то, что позволит поддерживать комфортную температуру в салоне в жаркие дни.

Электростеклоподъемники всех окон - это удобно и практично, особенно в условиях городской езды. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечивают безопасность при движении на дороге.

Из-за своей компактности, Hyundai Getz 2004 года выпуска идеально подходит для городской езды, делая маневры на дороге быстрыми и легкими.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты помогут Вам выбрать лучшую модель в соответствии с вашими потребностями и желаниями.

Hyundai Getz 2004 года - это надежность, экономичность и практичность в одном компактном автомобиле. Будьте уверены, что он станет прекрасным выбором для ежедневной городской езды.

id351746

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