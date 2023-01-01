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Hyundai Getz
2010
489 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Getz 2010

489 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Hyundai Getz

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Getz
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.4 MT (97 л.с.)
  • Комплектация Classic
  • Год 2010
  • Пробег 97662 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 025369
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1399 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 97 л.с.
  • Воблер 196

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Getz

- Оригинальный ПТС
- 1 владелец
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Бортовой компьютер
- Усилитель руля
- Центральный замок
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)

id025369

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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