Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Hyundai Grand Starex
2019
3 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Hyundai Grand Starex 2019

3 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Grand Starex
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 2.5d AT (175 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 74254 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 064787
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 175 л.с.
  • Воблер 195

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (9)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Hyundai Grand Starex

Уважаемые клиенты,

Мы хотим представить вам отличный автомобиль - Hyundai Grand Starex. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в 2023 году и готов к своим новым владельцам. Он обладает электронным ПТС и не был зарегистрирован ранее, что значительно экономит вам время и деньги.

В этом автомобиле вы найдете все необходимые функции и удобства: навигационную систему, камеру заднего вида, 4 ряда сидений (8+1), кожаный салон, кондиционер, обогрев передних сидений, сидение водителя с вентиляцией, мультифункциональное рулевое колесо с обогревом, датчики света и дождя, систему курсовой устойчивости, электропривод боковых зеркал с функцией складывания и датчики парковки.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер готов ответить на ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

id064787

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Hyundai

Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
2008

750 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2018

1 329 000 ₽

Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta

Hyundai Creta
2020

1 699 000 ₽

Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
2019

2 800 000 ₽

Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40

Hyundai i40
2013

960 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2013

800 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2015

1 100 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2016

798 000 ₽

Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta

Hyundai Creta
2018

1 947 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2012

749 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа