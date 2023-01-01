Hyundai Grand Starex

Уважаемые клиенты,

Мы хотим представить вам отличный автомобиль - Hyundai Grand Starex. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в 2023 году и готов к своим новым владельцам. Он обладает электронным ПТС и не был зарегистрирован ранее, что значительно экономит вам время и деньги.

В этом автомобиле вы найдете все необходимые функции и удобства: навигационную систему, камеру заднего вида, 4 ряда сидений (8+1), кожаный салон, кондиционер, обогрев передних сидений, сидение водителя с вентиляцией, мультифункциональное рулевое колесо с обогревом, датчики света и дождя, систему курсовой устойчивости, электропривод боковых зеркал с функцией складывания и датчики парковки.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер готов ответить на ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

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