Hyundai Grand Starex
Уважаемые клиенты,
Мы хотим представить вам отличный автомобиль - Hyundai Grand Starex. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в 2023 году и готов к своим новым владельцам. Он обладает электронным ПТС и не был зарегистрирован ранее, что значительно экономит вам время и деньги.
В этом автомобиле вы найдете все необходимые функции и удобства: навигационную систему, камеру заднего вида, 4 ряда сидений (8+1), кожаный салон, кондиционер, обогрев передних сидений, сидение водителя с вентиляцией, мультифункциональное рулевое колесо с обогревом, датчики света и дождя, систему курсовой устойчивости, электропривод боковых зеркал с функцией складывания и датчики парковки.
Если вы хотите приобрести этот автомобиль, позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер готов ответить на ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.
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