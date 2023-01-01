Hyundai Grand Starex

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам автомобиль Hyundai Grand Starex, который был ввезен из Кореи. Без регистрации в РФ. Это автомобиль высокого качества, который привезен к нам напрямую от производителя.

Автомобиль оснащен множеством функций и обладает уникальными характеристиками, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Вы будете приятно удивлены его комплектацией: кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски, 16, иммобилайзер, бортовой компьютер, обогрев зеркал, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений, количество мест (5), салон (кожа) и многое другое.

Этот автомобиль имеет светлый салон, что придает ему легкость и изящество. Водительское сиденье имеет вентиляцию, что помогает сохранять комфортную температуру в салоне в любую погоду.

Вы можете быть уверены в безопасности во время поездки на Hyundai Grand Starex, так как он оснащен антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, парктроником и подушками безопасности (фронтальные).

Мы предлагаем вам сделать выбор в пользу этого превосходного автомобиля. Не упустите возможность получить настоящее качество по приятной цене.

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