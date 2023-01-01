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Hyundai Grand Starex
2019
3 019 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Grand Starex 2019

3 019 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Grand Starex
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 2.5d MT (145 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 69816 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 082560
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 145 л.с.
  • Воблер 306

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Hyundai Grand Starex

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам автомобиль Hyundai Grand Starex, который был ввезен из Кореи. Без регистрации в РФ. Это автомобиль высокого качества, который привезен к нам напрямую от производителя.

Автомобиль оснащен множеством функций и обладает уникальными характеристиками, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Вы будете приятно удивлены его комплектацией: кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски, 16, иммобилайзер, бортовой компьютер, обогрев зеркал, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений, количество мест (5), салон (кожа) и многое другое.

Этот автомобиль имеет светлый салон, что придает ему легкость и изящество. Водительское сиденье имеет вентиляцию, что помогает сохранять комфортную температуру в салоне в любую погоду.

Вы можете быть уверены в безопасности во время поездки на Hyundai Grand Starex, так как он оснащен антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, парктроником и подушками безопасности (фронтальные).

Мы предлагаем вам сделать выбор в пользу этого превосходного автомобиля. Не упустите возможность получить настоящее качество по приятной цене.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам приобрести этот автомобиль.

id082560

Fresh Тюмень
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