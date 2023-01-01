Hyundai Grand Starex

Уникальное предложение на рынке! Hyundai Grand Starex 2.5d AT (175 л.с.) – это идеальный минивэн для комфортной и безопасной поездки всей семьей.

Автомобиль 2018 года выпуска в сером цвете – это гарантия свежести и современности.

Внутреннее пространство Grand Starex поражает своей функциональностью и комфортом. Климат-контроль с системой 2-зонного кондиционирования позволит поддерживать оптимальную температуру в салоне в любую погоду. Кожаный салон светлого цвета создаст атмосферу уюта и роскоши.

Важное преимущество Grand Starex – это безопасность. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечат вам полный контроль над автомобилем. Подушки безопасности и датчик света гарантируют вашу защиту в любых ситуациях.

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