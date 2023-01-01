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Hyundai Grand Starex
2018
3 199 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Grand Starex 2018

3 199 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Grand Starex
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 2.5d AT (175 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 76681 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 038532
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 175 л.с.
  • Воблер 7

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Hyundai Grand Starex

Уникальное предложение на рынке! Hyundai Grand Starex 2.5d AT (175 л.с.) – это идеальный минивэн для комфортной и безопасной поездки всей семьей.

Автомобиль 2018 года выпуска в сером цвете – это гарантия свежести и современности.
Внутреннее пространство Grand Starex поражает своей функциональностью и комфортом. Климат-контроль с системой 2-зонного кондиционирования позволит поддерживать оптимальную температуру в салоне в любую погоду. Кожаный салон светлого цвета создаст атмосферу уюта и роскоши.

Важное преимущество Grand Starex – это безопасность. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечат вам полный контроль над автомобилем. Подушки безопасности и датчик света гарантируют вашу защиту в любых ситуациях.

Не упустите возможность приобрести этот великолепный автомобиль по привлекательной цене. Звоните прямо сейчас и получите подробную информацию! Hyundai Grand Starex – это автомобиль, который сделает каждую поездку незабываемой!

id038532

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