Hyundai Grandeur
Преимущества:
- Автомобиль ввезён из Кореи в 2023 году
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- 2х-зонный климат контроль
- Двухсекционная панорамная крыша с люком
- Адаптивный круиз-контроль
- Полностью светодиодные фары
- Задние фонари со светодиодами
- Контроль мертвых зон
- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения
- Распознавание дорожных знаков
- Дистанционный запуск двигателя с ключа
- Камеры кругового обзора
- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания
- Шторки на задних дверях
- Руль с подогревом
- Электро привод руля
- Электорегулировка передних сидений
- Память водительского сидения
- Подогрев и вентиляция передних и задних сидений
- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Акустическое остекление передних дверей и лобового (двойные стекла)
-- Датчики давления воздуха в шинах
- Люк
- Проекция
- Панорамная крыша
- Электро привод заднего дивана
- Многофункциональное рулевое колесо
- Цифровая приборная панель
- Премиальная система BOSE
- Кожаный салон
- Датчик слепых зон
- Легкосплавные диски R20
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