Hyundai Grandeur

Преимущества:

- Автомобиль ввезён из Кореи в 2023 году

- Электронный ПТС

- 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие.

- 2х-зонный климат контроль

- Двухсекционная панорамная крыша с люком

- Адаптивный круиз-контроль

- Полностью светодиодные фары

- Задние фонари со светодиодами

- Контроль мертвых зон

- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения

- Распознавание дорожных знаков

- Дистанционный запуск двигателя с ключа

- Камеры кругового обзора

- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания

- Шторки на задних дверях

- Руль с подогревом

- Электро привод руля

- Электорегулировка передних сидений

- Память водительского сидения

- Подогрев и вентиляция передних и задних сидений

- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания

- Электропривод складывания наружных зеркал

- Акустическое остекление передних дверей и лобового (двойные стекла)

-- Датчики давления воздуха в шинах

- Люк

- Проекция

- Панорамная крыша

- Электро привод заднего дивана

- Многофункциональное рулевое колесо

- Цифровая приборная панель

- Премиальная система BOSE

- Кожаный салон

- Датчик слепых зон

- Легкосплавные диски R20

id003074