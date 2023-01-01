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Hyundai Grandeur
2022
7 499 000 ₽
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Hyundai Grandeur 2022

7 499 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Grandeur
  • Поколение VII
  • Модификация 3.5 AT (300 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 756 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 003074
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3470 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 300 л.с.
  • Воблер 31

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Grandeur

Преимущества:

- Автомобиль ввезён из Кореи в 2023 году
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- 2х-зонный климат контроль
- Двухсекционная панорамная крыша с люком
- Адаптивный круиз-контроль
- Полностью светодиодные фары
- Задние фонари со светодиодами
- Контроль мертвых зон
- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения
- Распознавание дорожных знаков
- Дистанционный запуск двигателя с ключа
- Камеры кругового обзора
- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания
- Шторки на задних дверях
- Руль с подогревом
- Электро привод руля
- Электорегулировка передних сидений
- Память водительского сидения
- Подогрев и вентиляция передних и задних сидений
- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Акустическое остекление передних дверей и лобового (двойные стекла)
-- Датчики давления воздуха в шинах
- Люк
- Проекция
- Панорамная крыша
- Электро привод заднего дивана
- Многофункциональное рулевое колесо
- Цифровая приборная панель
- Премиальная система BOSE
- Кожаный салон
- Датчик слепых зон
- Легкосплавные диски R20

id003074

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Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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