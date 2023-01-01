Hyundai Grandeur
Преимущества:
- Без учёта в РФ
- Электронный ПТС
- Без окрасов
- Без ДТП
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Подогрев руля
- Салон (кожа)
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений
- Подогрев задних сидений
047138