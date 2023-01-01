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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Hyundai Grandeur
2019
2 509 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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Hyundai Grandeur 2019

2 509 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Grandeur
  • Поколение VI
  • Модификация 2.4hyb AT (200 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 116113 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 304
  • VIN 047138
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2359 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Grandeur

Преимущества:
- Без учёта в РФ
- Электронный ПТС
- Без окрасов
- Без ДТП
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Подогрев руля
- Салон (кожа)
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений
- Подогрев задних сидений

047138

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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