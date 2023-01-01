Hyundai Grandeur

Преимущества:

- Без учёта в РФ

- Электронный ПТС

- Без окрасов

- Без ДТП

- Климат 2-зонный

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 17

- Иммобилайзер

- Сигнализация

- Бортовой компьютер

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Обогрев сидений

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Подогрев руля

- Салон (кожа)

- Регулировка сиденья водителя (электропривод)

- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Система контроля слепых зон

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Камера заднего вида

- Вентиляция передних сидений

- Подогрев задних сидений

047138