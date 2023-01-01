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Hyundai i20
2023
2 559 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai i20 2023

2 559 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20
Hyundai i20

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель i20
  • Поколение III
  • Модификация 1.4 AT (100 л.с.)
  • Комплектация Prime
  • Год 2023
  • Пробег 40 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 281678
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1368 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 100 л.с.
  • Воблер 127

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai i20

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Android Auto/ Car Play
- Камера заднего вида
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Ассистент удержание в полосе
- Светодиодная оптика
- Климат-контроль
- Обогрев сидений
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Оригинальные диски R16
- Датчики парковки передние и задние
- Датчики света и дождя
- Круиз-контроль
- Электроригулировка боковых зеркал с функцией складывания
- Заводская тонировка задних стекол

id281678

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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