Hyundai i20
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Android Auto/ Car Play
- Камера заднего вида
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Ассистент удержание в полосе
- Светодиодная оптика
- Климат-контроль
- Обогрев сидений
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Оригинальные диски R16
- Датчики парковки передние и задние
- Датчики света и дождя
- Круиз-контроль
- Электроригулировка боковых зеркал с функцией складывания
- Заводская тонировка задних стекол
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