Hyundai i20

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Android Auto/ Car Play

- Камера заднего вида

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Ассистент удержание в полосе

- Светодиодная оптика

- Климат-контроль

- Обогрев сидений

- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом

- Оригинальные диски R16

- Датчики парковки передние и задние

- Датчики света и дождя

- Круиз-контроль

- Электроригулировка боковых зеркал с функцией складывания

- Заводская тонировка задних стекол

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