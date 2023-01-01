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Hyundai i30
2012
879 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai i30 2012

879 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель i30
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 MT (130 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 190712 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 055527
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 135 л.с.
  • Воблер 188

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai i30

Уважаемые автолюбители!

Мы рады сообщить вам о том, что у нас появилась отличная возможность приобрести автомобиль Hyundai i30 2012 года выпуска. Этот автомобиль – идеальный выбор для тех, кто ищет надежное средство передвижения со всеми необходимыми функциями для комфортной и безопасной езды.

Среди преимуществ этого автомобиля стоит отметить мультимедийную систему c функцией подключения смартфона, которая позволяет вам оставаться на связи даже во время движения. Благодаря 2-зонному климат-контролю вы можете регулировать температуру в салоне независимо друг от друга, а обогрев передних сидений поможет вам чувствовать себя комфортно в холодное время года.

Кроме того, автомобиль оснащен полным электропакетом, который включает в себя электропривод и обогрев зеркал. Эти функции обеспечивают максимальный комфорт и удобство во время движения.

Преимущества автомобиля Hyundai i30 2012 года выпуска не ограничиваются только функциональностью. Этот автомобиль обладает элегантным и стильным дизайном, который будет привлекать взгляды окружающих. Качественные материалы и надежная конструкция гарантируют долговечность и безопасность во время эксплуатации.

Не упустите свой шанс купить этот замечательный автомобиль! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша компания предоставляет полную информацию о состоянии автомобиля и готова ответить на все ваши вопросы. Мы делаем все возможное, чтобы ваша покупка была максимально комфортной и приятной!

id055527

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