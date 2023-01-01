Hyundai i30

Возможно, ты уже давно мечтаешь об автомобиле, который бы сочетал в себе стильный дизайн, высокую производительность и комфортное управление. И мы знаем, как помочь тебе воплотить эту мечту в жизнь!

Представляем тебе Hyundai i30 - настоящую находку для тех, кто ценит качество и надежность. Этот хэтчбек прекрасно подойдет как для городской езды, так и для дальних поездок.

Свежий белый цвет кузова подчеркивает изысканный дизайн автомобиля, а 140 л.с. двигатель обеспечивает высокую производительность и мощность. КПП Автомат и передний привод обеспечивают легкость управления и комфортную езду.

Самое приятное, что этот Hyundai i30 был выпущен в 2019 году и имеет электронный ПТС, что гарантирует его безопасность и надежность.

Не упускай свой шанс купить качественный автомобиль по выгодной цене! Сделай правильный выбор - выбери Hyundai i30!

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