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Hyundai i30
2019
1 710 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai i30 2019

1 710 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель i30
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (140 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 52769 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 102555
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1353 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 12

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai i30

Возможно, ты уже давно мечтаешь об автомобиле, который бы сочетал в себе стильный дизайн, высокую производительность и комфортное управление. И мы знаем, как помочь тебе воплотить эту мечту в жизнь!

Представляем тебе Hyundai i30 - настоящую находку для тех, кто ценит качество и надежность. Этот хэтчбек прекрасно подойдет как для городской езды, так и для дальних поездок.

Свежий белый цвет кузова подчеркивает изысканный дизайн автомобиля, а 140 л.с. двигатель обеспечивает высокую производительность и мощность. КПП Автомат и передний привод обеспечивают легкость управления и комфортную езду.

Самое приятное, что этот Hyundai i30 был выпущен в 2019 году и имеет электронный ПТС, что гарантирует его безопасность и надежность.

Не упускай свой шанс купить качественный автомобиль по выгодной цене! Сделай правильный выбор - выбери Hyundai i30!

id102555

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