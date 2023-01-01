Hyundai i30

Добрый день, уважаемые клиенты! Сегодня мы хотим представить очередное поступление нашего автосалона - Hyundai i30. Это надежный и функциональный автомобиль, который был завезен к нам из Германии в 2023 году. Его электронный ПТС подтверждает, что он имел только одного владельца.

Hyundai i30 обладает всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. В автомобиле есть кондиционер, который поможет сохранить приятную температуру в салоне в жаркую погоду, а тонированные стекла защитят от солнечных лучей. Бортовой компьютер и мультируль помогут контролировать все необходимые параметры автомобиля, а круиз-контроль позволит ездить на больших скоростях без риска превышения лимита.

Также, в Hyundai i30 установлены системы безопасности: центральный замок, ABS, система курсовой устойчивости, парктроник, система предотвращения выезда из полосы движения и система контроля давления в шинах. Все это делает Hyundai i30 наиболее безопасным автомобилем.

У нас в автосалоне вы можете не только познакомиться с автомобилем подробнее, но и провести тест-драйв. Если же вы уже определились с выбором и хотите приобрести этот автомобиль, то звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Не упустите свой шанс стать обладателем качественного автомобиля Hyundai i30!

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