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Hyundai i30
2019
1 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai i30 2019

1 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель i30
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.6d MT (115 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 104646 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 117399
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 168

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Hyundai i30

Добрый день, уважаемые клиенты! Сегодня мы хотим представить очередное поступление нашего автосалона - Hyundai i30. Это надежный и функциональный автомобиль, который был завезен к нам из Германии в 2023 году. Его электронный ПТС подтверждает, что он имел только одного владельца.

Hyundai i30 обладает всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. В автомобиле есть кондиционер, который поможет сохранить приятную температуру в салоне в жаркую погоду, а тонированные стекла защитят от солнечных лучей. Бортовой компьютер и мультируль помогут контролировать все необходимые параметры автомобиля, а круиз-контроль позволит ездить на больших скоростях без риска превышения лимита.

Также, в Hyundai i30 установлены системы безопасности: центральный замок, ABS, система курсовой устойчивости, парктроник, система предотвращения выезда из полосы движения и система контроля давления в шинах. Все это делает Hyundai i30 наиболее безопасным автомобилем.

У нас в автосалоне вы можете не только познакомиться с автомобилем подробнее, но и провести тест-драйв. Если же вы уже определились с выбором и хотите приобрести этот автомобиль, то звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Не упустите свой шанс стать обладателем качественного автомобиля Hyundai i30!

id117399

Fresh Тюмень
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