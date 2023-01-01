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Hyundai i30
2019
1 759 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai i30 2019

1 759 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель i30
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.6d AMT (136 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 82719 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 055825
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 39

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai i30

Добрый день, уважаемые клиенты! Сегодня мы рады представить вам Hyundai i30 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Кореи и имеет действующий ЭПТС. Вы станете первым собственником этой модели в Российской Федерации.

Hyundai i30 2019 года - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Автомобиль будет прекрасно сочетаться как с деловым костюмом, так и с повседневной одеждой. Заводское лакокрасочное покрытие сохранит свой блеск на долгие годы.

Эта модель оснащена рядом интересных функций, которые добавят комфорта вашей поездке. Например, 2-х зонный климат контроль позволит поддерживать оптимальную температуру в салоне в любых условиях. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона даст возможность наслаждаться любимой музыкой или просматривать карты навигации. Подогрев всех сидений и черный потолок дополнительно усилит эффект премиальности. Круиз контроль и подогрев руля сделают вашу поездку еще более комфортной. Мультифункциональное рулевое колесо позволит легко управлять всеми системами автомобиля без отрыва внимания от дороги.

Вы можете приобрести Hyundai i30 2019 уже сегодня. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку в кратчайшие сроки. Не упустите свой шанс стать счастливым обладателем этого прекрасного автомобиля!

id055825

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