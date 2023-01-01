Hyundai i30

Добрый день, уважаемые клиенты! Сегодня мы рады представить вам Hyundai i30 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Кореи и имеет действующий ЭПТС. Вы станете первым собственником этой модели в Российской Федерации.

Hyundai i30 2019 года - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Автомобиль будет прекрасно сочетаться как с деловым костюмом, так и с повседневной одеждой. Заводское лакокрасочное покрытие сохранит свой блеск на долгие годы.

Эта модель оснащена рядом интересных функций, которые добавят комфорта вашей поездке. Например, 2-х зонный климат контроль позволит поддерживать оптимальную температуру в салоне в любых условиях. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона даст возможность наслаждаться любимой музыкой или просматривать карты навигации. Подогрев всех сидений и черный потолок дополнительно усилит эффект премиальности. Круиз контроль и подогрев руля сделают вашу поездку еще более комфортной. Мультифункциональное рулевое колесо позволит легко управлять всеми системами автомобиля без отрыва внимания от дороги.

Вы можете приобрести Hyundai i30 2019 уже сегодня. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку в кратчайшие сроки. Не упустите свой шанс стать счастливым обладателем этого прекрасного автомобиля!

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