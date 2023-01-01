Hyundai i40

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Наша компания предлагает вам ознакомиться с автомобилем Hyundai i40, 2012 года выпуска, который был ввезен из Кореи в 2014 году. Красивый экстерьер автомобиля и безупречный интерьер гарантируют вам максимальный комфорт при любой поездке.

Этот автомобиль имеет безупречную историю эксплуатации, так как не был зафиксировано ни одного случая дорожно-транспортного происшествия. Приятным бонусом является электронный ПТС и единственный один владелец.

Производитель предусмотрел массу дополнительных опций для повышения комфорта поездки: управление климатом с 2-х зонным контролем, система запуска автомобиля без ключа, электропривод водительского сиденья, подогрев передних и задних сидений, а также кожаный салон и премиальная аудиосистема JBL. Припарковаться станет легко благодаря парктроникам, а безопасность на дороге обеспечивают антиблокировочная и антипробуксовочная системы, а также система курсовой устойчивости.

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