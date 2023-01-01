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Hyundai i40
2012
1 149 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai i40 2012

1 149 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель i40
  • Поколение I
  • Модификация 1.7d AT (136 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 241552 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 018764
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1685 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai i40

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Наша компания предлагает вам ознакомиться с автомобилем Hyundai i40, 2012 года выпуска, который был ввезен из Кореи в 2014 году. Красивый экстерьер автомобиля и безупречный интерьер гарантируют вам максимальный комфорт при любой поездке.

Этот автомобиль имеет безупречную историю эксплуатации, так как не был зафиксировано ни одного случая дорожно-транспортного происшествия. Приятным бонусом является электронный ПТС и единственный один владелец.

Производитель предусмотрел массу дополнительных опций для повышения комфорта поездки: управление климатом с 2-х зонным контролем, система запуска автомобиля без ключа, электропривод водительского сиденья, подогрев передних и задних сидений, а также кожаный салон и премиальная аудиосистема JBL. Припарковаться станет легко благодаря парктроникам, а безопасность на дороге обеспечивают антиблокировочная и антипробуксовочная системы, а также система курсовой устойчивости.

Хотите купить этот автомобиль? Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и предоставят всю необходимую информацию о покупке и доставке. Не упустите уникальный шанс стать владельцем качественного автомобиля!

id018764

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