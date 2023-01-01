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Hyundai i40
2012
1 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai i40 2012

1 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40
Hyundai i40

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель i40
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 175067 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 006390
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 105

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai i40

Уважаемые покупатели!

Представляем Вам автомобиль Hyundai i40, 2012 года выпуска, приобретенный нами у официального дилера. Этот автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его долговечность и безупречную внешность на долгие годы.

В дополнение к этим преимуществам, автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые значительно повышают уровень комфорта и безопасности. Кондиционер и подогрев сидений обеспечивают комфортную температуру в любую погоду, а камера заднего вида и датчики парковки передние и задние помогут избежать неприятных ситуаций при парковке. Датчики дождя и света, круиз-контроль и мультифункциональное рулевое колесо дают возможность управлять автомобилем более удобно и просто.

Кроме того, автомобиль оснащен системами ESP/ASR и ABS, что повышает уровень безопасности при движении на дороге. Наличие подушек и стеклоподъемников дополняют функционал этого удивительного автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вы останетесь довольны покупкой этого автомобиля и сможете насладиться его высоким уровнем комфорта и безопасности на дорогах. Ждем Вас в числе наших клиентов!

id006390

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