Hyundai i40

Уважаемые покупатели!

Представляем Вам автомобиль Hyundai i40, 2012 года выпуска, приобретенный нами у официального дилера. Этот автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его долговечность и безупречную внешность на долгие годы.

В дополнение к этим преимуществам, автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые значительно повышают уровень комфорта и безопасности. Кондиционер и подогрев сидений обеспечивают комфортную температуру в любую погоду, а камера заднего вида и датчики парковки передние и задние помогут избежать неприятных ситуаций при парковке. Датчики дождя и света, круиз-контроль и мультифункциональное рулевое колесо дают возможность управлять автомобилем более удобно и просто.

Кроме того, автомобиль оснащен системами ESP/ASR и ABS, что повышает уровень безопасности при движении на дороге. Наличие подушек и стеклоподъемников дополняют функционал этого удивительного автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вы останетесь довольны покупкой этого автомобиля и сможете насладиться его высоким уровнем комфорта и безопасности на дорогах. Ждем Вас в числе наших клиентов!

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