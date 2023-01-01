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Hyundai Kona
2019
2 230 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Hyundai Kona 2019

2 230 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Kona
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AMT (177 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 111956 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 381241
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.
  • Воблер 75

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Kona

Вы ищете надежный автомобиль с превосходной комплектацией? Тогда мы рады представить вам Hyundai Kona 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Южной Кореи и обладает заводским лакокрасочным покрытием.

Комплектация этого автомобиля включает в себя множество функций, которые обеспечат комфортную и безопасную поездку. Вы сможете наслаждаться светодиодными фарами, климат-контролем, парктроником и камерой заднего вида. Кроме того, вы сможете настроить сиденье водителя и руль с помощью электропривода.

Hyundai Kona также оснащен системой доступа без ключа, иммобилайзером, ABS и боковыми подушками безопасности. Навигационная система и магнитола CD помогут вам ориентироваться на дороге и наслаждаться любимой музыкой.

Салон автомобиля выполнен из качественной кожи темного цвета, что придает ему шик и элегантность.

Вы можете стать счастливым обладателем этого автомобиля уже сегодня. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы поможем вам приобрести Hyundai Kona 2019 года по выгодной цене и с гарантией качества.

id381241

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