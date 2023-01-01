Hyundai Kona

Вы ищете надежный автомобиль с превосходной комплектацией? Тогда мы рады представить вам Hyundai Kona 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Южной Кореи и обладает заводским лакокрасочным покрытием.

Комплектация этого автомобиля включает в себя множество функций, которые обеспечат комфортную и безопасную поездку. Вы сможете наслаждаться светодиодными фарами, климат-контролем, парктроником и камерой заднего вида. Кроме того, вы сможете настроить сиденье водителя и руль с помощью электропривода.

Hyundai Kona также оснащен системой доступа без ключа, иммобилайзером, ABS и боковыми подушками безопасности. Навигационная система и магнитола CD помогут вам ориентироваться на дороге и наслаждаться любимой музыкой.

Салон автомобиля выполнен из качественной кожи темного цвета, что придает ему шик и элегантность.

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