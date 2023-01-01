Hyundai Kona
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений
084251