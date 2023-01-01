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Hyundai Kona
2018
2 679 000 ₽
Возможна доставка
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Hyundai Kona 2018

2 679 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona
Hyundai Kona

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Kona
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AMT (177 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 34905 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 082
  • VIN 084251
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1591 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Kona

Преимущества:

- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений

084251

Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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