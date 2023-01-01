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Hyundai Palisade
2019
4 250 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Palisade 2019

4 250 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 49864 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 032262
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Автомобиль ввезен из Кореи в 2023 году.
Электронный ПТС, 1 владелец.

Дополнительно:

- Система управления дальним светом
- Премиальная аудиосистема KRELL
- Рейлинги на крыше
- Система управления дальним светом
- Датчик давления в шинах
- Система контроля за полосой движения
- Система контроля слепых зон
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Адаптивный круиз-контроль
- Система доступа без ключа
- Запуск двигателя с кнопки
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система выбора режима движения
- Передний центральный подлокотник
- Солнцезащитные шторки в задних дверях
- Сиденье водителя с поясничной поддержкой
- Беспроводная зарядка
- Черный потолок

id032262

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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