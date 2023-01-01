Hyundai Palisade

Автомобиль ввезен из Кореи в 2023 году.

Электронный ПТС, 1 владелец.

Дополнительно:

- Система управления дальним светом

- Премиальная аудиосистема KRELL

- Рейлинги на крыше

- Система управления дальним светом

- Датчик давления в шинах

- Система контроля за полосой движения

- Система контроля слепых зон

- Подрулевые лепестки переключения передач

- Адаптивный круиз-контроль

- Система доступа без ключа

- Запуск двигателя с кнопки

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Система выбора режима движения

- Передний центральный подлокотник

- Солнцезащитные шторки в задних дверях

- Сиденье водителя с поясничной поддержкой

- Беспроводная зарядка

- Черный потолок

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