Hyundai Palisade
Автомобиль ввезен из Кореи в 2023 году.
Электронный ПТС, 1 владелец.
Дополнительно:
- Система управления дальним светом
- Премиальная аудиосистема KRELL
- Рейлинги на крыше
- Система управления дальним светом
- Датчик давления в шинах
- Система контроля за полосой движения
- Система контроля слепых зон
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Адаптивный круиз-контроль
- Система доступа без ключа
- Запуск двигателя с кнопки
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система выбора режима движения
- Передний центральный подлокотник
- Солнцезащитные шторки в задних дверях
- Сиденье водителя с поясничной поддержкой
- Беспроводная зарядка
- Черный потолок
id032262