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Hyundai Palisade
2022
4 939 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Palisade 2022

4 939 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 10444 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 484945
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 281

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Уважаемые покупатели!

Наша компания рада представить вам Hyundai Palisade 2022 года выпуска, который был ввезен в РФ в 2023 году. Этот автомобиль – идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и современный автомобиль высокого класса.

Данный автомобиль имеет элегантный дизайн и производится с использованием новых технологий, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт. Мы готовы предложить вам этот автомобиль без регистрации, с электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием.

Hyundai Palisade 2022 года выпуска – это прекрасный аромат свежести в мире автомобилей. Это классический пример того, как качество, стиль и комфорт могут быть объединены в одном автомобиле, чтобы дать вам лучший опыт вождения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать именно тот автомобиль, который будет вам подходить.

Спасибо за ваш выбор в пользу Hyundai Palisade 2022 года выпуска. Надеемся на долгое и приятное сотрудничество!

id484945

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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