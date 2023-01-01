Hyundai Palisade

Для тех, кто ищет идеальный автомобиль для всей семьи, мы представляем Hyundai Palisade 2023 года выпуска в комплектации Family. Этот автомобиль ввезен в РФ из Казахстана в 2023 году и является абсолютно новым.

Этот автомобиль оснащен мощным 3.5 AT (249 л.с.) 4WD двигателем, который обеспечивает высокую скорость и прекрасную проходимость на любой дороге. Он имеет электронный ПТС, что делает его покупку еще более простой и удобной.

Кроме того, этот автомобиль оснащен множеством дополнительных функций, которые делают его еще более привлекательным для покупки. В нем есть кондиционер с 3-зонным климатом и светодиодные фары, что обеспечивает комфортную температуру в кабине и отличное освещение дороги в ночное время.

В Hyundai Palisade также есть люк, бортовой компьютер, датчик дождя и датчик света, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, третий ряд сидений, камера 360°, вентиляция передних сидений, система курсовой устойчивости и электронная приборная панель. Все это делает его одним из самых комфортных и безопасных автомобилей на дороге.

Если вы хотите купить новый автомобиль для своей семьи, то Hyundai Palisade - отличный выбор. Он обеспечит надежность, комфорт и безопасность на дороге, а также станет верным спутником в любых поездках.

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