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Hyundai Palisade
2023
6 879 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Palisade 2023

6 879 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Family
  • Год 2023
  • Пробег 38 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 591787
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3470 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 111

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Для тех, кто ищет идеальный автомобиль для всей семьи, мы представляем Hyundai Palisade 2023 года выпуска в комплектации Family. Этот автомобиль ввезен в РФ из Казахстана в 2023 году и является абсолютно новым.

Этот автомобиль оснащен мощным 3.5 AT (249 л.с.) 4WD двигателем, который обеспечивает высокую скорость и прекрасную проходимость на любой дороге. Он имеет электронный ПТС, что делает его покупку еще более простой и удобной.

Кроме того, этот автомобиль оснащен множеством дополнительных функций, которые делают его еще более привлекательным для покупки. В нем есть кондиционер с 3-зонным климатом и светодиодные фары, что обеспечивает комфортную температуру в кабине и отличное освещение дороги в ночное время.

В Hyundai Palisade также есть люк, бортовой компьютер, датчик дождя и датчик света, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, третий ряд сидений, камера 360°, вентиляция передних сидений, система курсовой устойчивости и электронная приборная панель. Все это делает его одним из самых комфортных и безопасных автомобилей на дороге.

Если вы хотите купить новый автомобиль для своей семьи, то Hyundai Palisade - отличный выбор. Он обеспечит надежность, комфорт и безопасность на дороге, а также станет верным спутником в любых поездках.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы поможем вам приобрести этот автомобиль по самой выгодной цене. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

id591787

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