Hyundai Palisade

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Hyundai Palisade, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Кореи и находится в идеальном состоянии, с заводским лакокрасочным покрытием. В комплекте с автомобилем имеется полный набор ключей.

Hyundai Palisade обладает рядом впечатляющих особенностей, которые делают его идеальным выбором для комфортной и безопасной езды. Он оснащен проекцией на лобовое стекло, что позволяет водителю легко видеть информацию о скорости и навигации. Автомобиль также имеет 7 мест с капитанскими креслами второго ряда, что обеспечивает максимальный комфорт для всех пассажиров.

Адаптивный круиз-контроль помогает поддерживать безопасную дистанцию с впереди движущимся транспортом, а полностью светодиодные фары и задние фонари со светодиодами обеспечивают яркое и эффективное освещение дороги в любых условиях. Контроль мертвых зон и камеры кругового обзора помогают водителю максимально контролировать окружающую обстановку.

Комфортный доступ и дистанционный запуск двигателя с ключа делают использование автомобиля еще более удобным и практичным. А штатная противоугонная система обеспечивает надежную защиту от кражи.

Внутри автомобиля Hyundai Palisade вы найдете трехзонный климат-контроль, который позволяет каждому пассажиру настроить комфортную температуру. Руль с подогревом, функция громкой связи водителя с задними пассажирами, электрорегулировка сидений и зеркал с памятью для двух водителей - все это делает поездку еще более приятной и удобной.

Hyundai Palisade также имеет подогрев и вентиляцию сидений первого и второго ряда, электропривод двери багажника с системой автоматического открывания, электропривод складывания наружных зеркал и подсветку ручек дверей для дополнительного удобства.

Система автоматического управления дальним светом, беспроводная зарядка телефона, премиальная акустика KRELL, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также навигация - все это делает Hyundai Palisade идеальным автомобилем для современного водителя.

В комплекте с автомобилем поставляются два ключа и датчики давления воздуха в шинах, чтобы вы могли быть уверены в безопасности и надежности автомобиля.

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