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Hyundai Palisade
2022
6 479 000 ₽
Доставка бесплатно
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Hyundai Palisade 2022

6 479 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 5433 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 508594
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 9

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Hyundai Palisade, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Кореи и находится в идеальном состоянии, с заводским лакокрасочным покрытием. В комплекте с автомобилем имеется полный набор ключей.

Hyundai Palisade обладает рядом впечатляющих особенностей, которые делают его идеальным выбором для комфортной и безопасной езды. Он оснащен проекцией на лобовое стекло, что позволяет водителю легко видеть информацию о скорости и навигации. Автомобиль также имеет 7 мест с капитанскими креслами второго ряда, что обеспечивает максимальный комфорт для всех пассажиров.

Адаптивный круиз-контроль помогает поддерживать безопасную дистанцию с впереди движущимся транспортом, а полностью светодиодные фары и задние фонари со светодиодами обеспечивают яркое и эффективное освещение дороги в любых условиях. Контроль мертвых зон и камеры кругового обзора помогают водителю максимально контролировать окружающую обстановку.

Комфортный доступ и дистанционный запуск двигателя с ключа делают использование автомобиля еще более удобным и практичным. А штатная противоугонная система обеспечивает надежную защиту от кражи.

Внутри автомобиля Hyundai Palisade вы найдете трехзонный климат-контроль, который позволяет каждому пассажиру настроить комфортную температуру. Руль с подогревом, функция громкой связи водителя с задними пассажирами, электрорегулировка сидений и зеркал с памятью для двух водителей - все это делает поездку еще более приятной и удобной.

Hyundai Palisade также имеет подогрев и вентиляцию сидений первого и второго ряда, электропривод двери багажника с системой автоматического открывания, электропривод складывания наружных зеркал и подсветку ручек дверей для дополнительного удобства.

Система автоматического управления дальним светом, беспроводная зарядка телефона, премиальная акустика KRELL, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также навигация - все это делает Hyundai Palisade идеальным автомобилем для современного водителя.

В комплекте с автомобилем поставляются два ключа и датчики давления воздуха в шинах, чтобы вы могли быть уверены в безопасности и надежности автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас.

id508594

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