Hyundai Palisade

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Hyundai Palisade, 2022 года ввоза из Кореи. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и полный комплект ключей.

Hyundai Palisade обладает рядом впечатляющих особенностей, которые делают его идеальным выбором для семейных поездок. Автомобиль оснащен проекцией на лобовое стекло, адаптивным круиз-контролем и контролем мертвых зон, что обеспечивает безопасность и удобство во время движения.

Полностью светодиодные фары и задние фонари со светодиодами обеспечивают яркое и эффективное освещение дороги. Камеры кругового обзора помогают водителю максимально контролировать окружающую обстановку, а электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания обеспечивает удобство при парковке.

Внутри автомобиля вы найдете комфортные капитанские кресла второго ряда и трехзонный климат-контроль, который позволяет настроить комфортную температуру для каждого пассажира. Руль с подогревом добавляет удобства при управлении автомобилем, а функция громкой связи водителя с задними пассажирами обеспечивает легкую коммуникацию.

Этот автомобиль также оснащен премиальной акустикой KRELL, системами Apple CarPlay и Android auto, а также навигацией, что позволяет наслаждаться высококачественным звуком и надежной навигацией.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас. Датчики давления воздуха в шинах также включены в комплектацию автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Hyundai Palisade.

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