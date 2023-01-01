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Hyundai Palisade
2022
6 729 000 ₽
Доставка бесплатно
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Hyundai Palisade 2022

6 729 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 645 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 488104
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 24

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Hyundai Palisade, 2022 года ввоза из Кореи. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и полный комплект ключей.

Hyundai Palisade обладает рядом впечатляющих особенностей, которые делают его идеальным выбором для семейных поездок. Автомобиль оснащен проекцией на лобовое стекло, адаптивным круиз-контролем и контролем мертвых зон, что обеспечивает безопасность и удобство во время движения.

Полностью светодиодные фары и задние фонари со светодиодами обеспечивают яркое и эффективное освещение дороги. Камеры кругового обзора помогают водителю максимально контролировать окружающую обстановку, а электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания обеспечивает удобство при парковке.

Внутри автомобиля вы найдете комфортные капитанские кресла второго ряда и трехзонный климат-контроль, который позволяет настроить комфортную температуру для каждого пассажира. Руль с подогревом добавляет удобства при управлении автомобилем, а функция громкой связи водителя с задними пассажирами обеспечивает легкую коммуникацию.

Этот автомобиль также оснащен премиальной акустикой KRELL, системами Apple CarPlay и Android auto, а также навигацией, что позволяет наслаждаться высококачественным звуком и надежной навигацией.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас. Датчики давления воздуха в шинах также включены в комплектацию автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Hyundai Palisade.

id488104

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