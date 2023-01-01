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Hyundai Palisade
2020
4 549 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Palisade 2020

4 549 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 44567 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 141325
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 252

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Hyundai Palisade, приобретенного у официального дилера. Этот автомобиль обладает высочайшим качеством и элегантным дизайном, сочетающимся с передовыми технологиями и комфортом.

Отличительной чертой этого автомобиля является его состояние. Кузов полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его сохранность и защиту от внешних воздействий на протяжении всего срока эксплуатации. Вы можете быть уверены, что ваш Hyundai Palisade будет выглядеть новым даже после многих лет использования.

А теперь давайте рассмотрим комплектацию этого потрясающего автомобиля:

- Климат-контроль с трехзонной регулировкой, который обеспечивает комфортную температуру для каждого пассажира.
- Тонированные стекла, создающие уютную атмосферу и обеспечивающие конфиденциальность в салоне.
- Светодиодные фары, которые обеспечивают яркое освещение и повышают безопасность на дороге.
- Иммобилайзер, который защищает ваш автомобиль от несанкционированного доступа.
- Бортовой компьютер, который предоставляет вам информацию о расходе топлива, пробеге и других параметрах автомобиля.
- Датчики дождя и света, автоматически регулирующие работу соответствующих систем для максимального комфорта.

Кроме того, в Hyundai Palisade установлена навигационная система, позволяющая легко и уверенно перемещаться по дорогам, а система круиз-контроля обеспечивает плавное движение на заданной скорости. Вы также найдете подогрев руля и обогрев сидений, чтобы создать идеальные условия для комфортных поездок в любую погоду.

Hyundai Palisade оснащен широким спектром передовых систем безопасности, включая систему контроля слепых зон, систему курсовой устойчивости и парктроник для помощи в маневрировании на ограниченном пространстве. Подушки безопасности, как фронтальные, так и боковые, обеспечивают дополнительную защиту для всех пассажиров.

Но это еще не все! В Hyundai Palisade вы найдете инновационные функции, такие как система 360° камеры, предоставляющая полный обзор окружающей среды вашего автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут с оформлением покупки.

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