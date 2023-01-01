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Hyundai Palisade
2019
4 399 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Palisade 2019

4 399 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Комплектация Lifestyle + Smart Sense
  • Год 2019
  • Пробег 98270 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 018091
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 075

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2019 года ждет своего нового владельца. Этот роскошный автомобиль, ввезенный в Россию в 2023 году, станет прекрасным спутником для комфортных и безопасных поездок. Позвольте нам рассказать вам о его потрясающих особенностях.

Вооружен самыми современными технологиями, Hyundai Palisade 2019 обеспечивает непревзойденный уровень комфорта и безопасности для вас и вашей семьи. Наслаждайтесь третьим рядом сидений, который позволяет легко вместить всех пассажиров, а также насладитесь обогревом руля в холодные зимние дни. Система вентиляции сидений поможет вам сохранять свежесть и комфорт даже в самую жаркую погоду.

Благодаря камерам кругового обзора вы будете иметь полный контроль над происходящим вокруг вас, обеспечивая безопасность при парковке и маневрировании. Панорамная крыша добавляет нотку простора и свободы, позволяя насладиться дневным светом или восхитительными звездами ночного неба. И не забудьте о системе контроля полосы движения, которая помогает вам оставаться на правильном пути.

Для вашего удобства, мы предлагаем эксклюзивную возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ". Получите всю необходимую информацию, чтобы принять верное решение.

id018091

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