Hyundai Palisade
Преимущества:
- Четырех зонный климат контроль
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Подогрев руля
- Обогрев всех сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест 7
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- DVD
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений
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