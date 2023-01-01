Hyundai Palisade
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Аудиосистема Krell
- Система навигации
- Камеры кругового обзора
- Вентиляция и обогрев всех сидений
- Электропривод передних сидений, водительское с функцией памяти положения
- Проекционная система показаний спидометра
- Третий ряд сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажника
- Обогрев руля
- Контроль слепых зон
- Удержание в полосе
- Датчики дождя и света
- 3-зонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Датчики парковки
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