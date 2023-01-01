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Hyundai Palisade
2020
4 340 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Palisade 2020

4 340 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 89247 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 174476
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 342

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие
- Аудиосистема Krell
- Система навигации
- Камеры кругового обзора
- Вентиляция и обогрев всех сидений
- Электропривод передних сидений, водительское с функцией памяти положения
- Проекционная система показаний спидометра
- Третий ряд сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажника
- Обогрев руля
- Контроль слепых зон
- Удержание в полосе
- Датчики дождя и света
- 3-зонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Датчики парковки

id174476

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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