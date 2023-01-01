Hyundai Palisade

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Аудиосистема Krell

- Система навигации

- Камеры кругового обзора

- Вентиляция и обогрев всех сидений

- Электропривод передних сидений, водительское с функцией памяти положения

- Проекционная система показаний спидометра

- Третий ряд сидений

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод багажника

- Обогрев руля

- Контроль слепых зон

- Удержание в полосе

- Датчики дождя и света

- 3-зонный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Датчики парковки

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