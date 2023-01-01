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Hyundai Palisade
2018
4 470 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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Hyundai Palisade 2018

4 470 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Комплектация Prestige (7 мест)
  • Год 2018
  • Пробег 85058 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 103
  • VIN 002771
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2199 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Преимущества:

- Автомобиль ввезён из Кореи в 2023 году
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Аудиосистема Krell
- Система навигации
- Камеры кругового обзора
- 3-зонный климат-контроль
- Вентиляция и обогрев всех сидений
- Электропривод передних сидений
- Память положения водительского сиденья
- Проекционная система показаний спидометра
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев руля
- Электропривод багажника
- Контроль слепых зон
- Система удержания в полосе
- Круиз-контроль
- Датчики дождя и света
- Датчики парковки

002771

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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