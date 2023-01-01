Hyundai Palisade
Преимущества:
- Автомобиль ввезён из Кореи в 2023 году
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Аудиосистема Krell
- Система навигации
- Камеры кругового обзора
- 3-зонный климат-контроль
- Вентиляция и обогрев всех сидений
- Электропривод передних сидений
- Память положения водительского сиденья
- Проекционная система показаний спидометра
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев руля
- Электропривод багажника
- Контроль слепых зон
- Система удержания в полосе
- Круиз-контроль
- Датчики дождя и света
- Датчики парковки
002771