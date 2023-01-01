Hyundai Palisade

Преимущества:

- Автомобиль привезен из Южной Кореи

- На учет в РФ не ставился

- Электронный ПТС, 1 владелец.

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

- Аудиосистема Krell

- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Навигация

- Камера заднего вида

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика

- Панорамная крыша

- Люк

- 3-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Вентиляция передних и задних сидений

- Чёрный потолок

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Третий ряд сидений

- Обогрев всех сидений

- Обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Система следования по полосе движения

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковке

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

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