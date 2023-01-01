Hyundai Palisade
Преимущества:
- Автомобиль привезен из Южной Кореи
- На учет в РФ не ставился
- Электронный ПТС, 1 владелец.
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Аудиосистема Krell
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Люк
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних и задних сидений
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
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