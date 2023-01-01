Hyundai Palisade
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Без пробега по РФ
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Calligraphy комплектация
- Светодиодные фары
- Проекционный дисплей
- Электроподогрев рулевого колеса
- Память руля и водительского сиденья
- Вентиляция передних и задних сидений
- Бесключевой доступ
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы движения
- Система управления дальним светом
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Система навигации
- Камера 360
- Проекция на лобовое стекло
- 7 мест
- Apple Car Play
- Премиальная акустическая система KRELL
638202