Hyundai Palisade

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Без пробега по РФ

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Calligraphy комплектация

- Светодиодные фары

- Проекционный дисплей

- Электроподогрев рулевого колеса

- Память руля и водительского сиденья

- Вентиляция передних и задних сидений

- Бесключевой доступ

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Ассистент сохранения полосы движения

- Система предотвращения выезда из полосы движения

- Система управления дальним светом

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

- Система навигации

- Камера 360

- Проекция на лобовое стекло

- 7 мест

- Apple Car Play

- Премиальная акустическая система KRELL

638202