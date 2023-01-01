Hyundai Palisade

Преимущества:

- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)

- Двухсекционная панорамная крыша с люком

- 7 мест

- Адаптивный круиз-контроль

- Полностью светодиодные фары

- Задние фонари со светодиодами

- Контроль мертвых зон с отображением видео в приборной панели

- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения

- Комфортный доступ

- Распознавание дорожных знаков

- Дистанционный запуск двигателя с ключа

- Штатная противоугонная система

- Камеры кругового обзора

- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания

- 3-зонный климат-контроль

- Шторки на задних дверях

- Android мониторы для пассажиров 2 ряда

- Руль с подогревом

- Функция громкой связи водителя с задними пассажирами

- Электрорегулировка сидений и зеркал с памятью для двух водителей

- Подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда

- Электроскладываемые сидения второго и третьего ряда

- Капитанские сиденья

- Холодильник

- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания

- Электропривод складывания наружных зеркал

- Акустическое остекление передних дверей и лобового (двойные стекла)

- Подсветка ручек дверей

- Система автоматического управления дальним светом

- Беспроводная зарядка телефона

- Apple CarPlay

- Android auto

- Два ключа

- Датчики давления воздуха в шинах

- Премиальная музыка KRELL

- Потолок алькантара

- Комплект новых оригинальных ковров

- Оригинальный фаркоп

- Легкосплавные диски 20 радиуса

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