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Hyundai Palisade
2021
5 200 000 ₽
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Hyundai Palisade 2021

5 200 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 61094 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 106
  • VIN 283783
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2199 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Преимущества:

- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Двухсекционная панорамная крыша с люком
- 7 мест
- Адаптивный круиз-контроль
- Полностью светодиодные фары
- Задние фонари со светодиодами
- Контроль мертвых зон с отображением видео в приборной панели
- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения
- Комфортный доступ
- Распознавание дорожных знаков
- Дистанционный запуск двигателя с ключа
- Штатная противоугонная система
- Камеры кругового обзора
- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания
- 3-зонный климат-контроль
- Шторки на задних дверях
- Android мониторы для пассажиров 2 ряда
- Руль с подогревом
- Функция громкой связи водителя с задними пассажирами
- Электрорегулировка сидений и зеркал с памятью для двух водителей
- Подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда
- Электроскладываемые сидения второго и третьего ряда
- Капитанские сиденья
- Холодильник
- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Акустическое остекление передних дверей и лобового (двойные стекла)
- Подсветка ручек дверей
- Система автоматического управления дальним светом
- Беспроводная зарядка телефона
- Apple CarPlay
- Android auto
- Два ключа
- Датчики давления воздуха в шинах
- Премиальная музыка KRELL
- Потолок алькантара
- Комплект новых оригинальных ковров
- Оригинальный фаркоп
- Легкосплавные диски 20 радиуса

283783

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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