Hyundai Palisade
Преимущества:
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Двухсекционная панорамная крыша с люком
- 7 мест
- Адаптивный круиз-контроль
- Полностью светодиодные фары
- Задние фонари со светодиодами
- Контроль мертвых зон с отображением видео в приборной панели
- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения
- Комфортный доступ
- Распознавание дорожных знаков
- Дистанционный запуск двигателя с ключа
- Штатная противоугонная система
- Камеры кругового обзора
- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания
- 3-зонный климат-контроль
- Шторки на задних дверях
- Android мониторы для пассажиров 2 ряда
- Руль с подогревом
- Функция громкой связи водителя с задними пассажирами
- Электрорегулировка сидений и зеркал с памятью для двух водителей
- Подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда
- Электроскладываемые сидения второго и третьего ряда
- Капитанские сиденья
- Холодильник
- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Акустическое остекление передних дверей и лобового (двойные стекла)
- Подсветка ручек дверей
- Система автоматического управления дальним светом
- Беспроводная зарядка телефона
- Apple CarPlay
- Android auto
- Два ключа
- Датчики давления воздуха в шинах
- Премиальная музыка KRELL
- Потолок алькантара
- Комплект новых оригинальных ковров
- Оригинальный фаркоп
- Легкосплавные диски 20 радиуса
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