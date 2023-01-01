Hyundai Palisade
Преимущества: - Электронный ПТС - Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- 7 мест
- Адаптивный круиз-контроль
- Полностью светодиодные фары
- Задние фонари со светодиодами
- Контроль мертвых зон
- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения
- Комфортный доступ
- Распознавание дорожных знаков
- Камеры кругового обзора
- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания
- Трехзонный климат-контроль
- Руль с подогревом
- Функция громкой связи водителя
- Электорегулировка сидений
- Подогрев и вентиляция сидений первого
- Электроскладываемые сидения второго и третьего ряда
- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Подсветка ручек дверей
- Система автоматического управления дальним светом
527646