Hyundai Palisade

Преимущества: - Электронный ПТС - Кондиционер (климат 3-зонный и выше)

- 7 мест

- Адаптивный круиз-контроль

- Полностью светодиодные фары

- Задние фонари со светодиодами

- Контроль мертвых зон

- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения

- Комфортный доступ

- Распознавание дорожных знаков

- Камеры кругового обзора

- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания

- Трехзонный климат-контроль

- Руль с подогревом

- Функция громкой связи водителя

- Электорегулировка сидений

- Подогрев и вентиляция сидений первого

- Электроскладываемые сидения второго и третьего ряда

- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания

- Электропривод складывания наружных зеркал

- Подсветка ручек дверей

- Система автоматического управления дальним светом

527646