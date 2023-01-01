Hyundai Palisade
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Премиальная аудиосистема
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная оптика
- Панорамное остекление крыши
- Проекционная система показаний спидометра
- 3-х зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция и обогрев передних и задних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Мультируль с обогревом
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Адаптивный круиз-контроль
- Система следования по полосе движения
- Система контроля слепых зон
- Система контроль столкновения
335174