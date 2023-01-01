Hyundai Palisade

Преимущества:

- Электронный ПТС

- 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Премиальная аудиосистема

- Навигационная система

- Камеры кругового обзора

- Светодиодная оптика

- Панорамное остекление крыши

- Проекционная система показаний спидометра

- 3-х зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Вентиляция и обогрев передних и задних сидений

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Третий ряд сидений

- Мультируль с обогревом

- Подрулевые лепестки переключения передач

- Адаптивный круиз-контроль

- Система следования по полосе движения

- Система контроля слепых зон

- Система контроль столкновения

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