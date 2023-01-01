Hyundai Palisade
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Без пробега по РФ
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Датчик света
- Датчик дождя
- Теплозащитное остекление
- Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях
- Электропривод передних сидений
- Электроподогрев и вентиляция передних сидений
- Электроподогрев и вентиляция задних сидений
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Раздельный климат-контроль 3 зоны
- Очиститель воздуха
- Полноцветный ЖК-монитор 10.25"
- Система навигации
- Бортовой компьютер
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Круиз-контроль
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система контроля давления в шинах
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
042821