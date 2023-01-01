Hyundai Palisade

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Без пробега по РФ

- Светодиодные фары

- Светодиодные ходовые огни

- Датчик света

- Датчик дождя

- Теплозащитное остекление

- Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях

- Электропривод передних сидений

- Электроподогрев и вентиляция передних сидений

- Электроподогрев и вентиляция задних сидений

- Ключ ДУ (дистанционный ключ)

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Раздельный климат-контроль 3 зоны

- Очиститель воздуха

- Полноцветный ЖК-монитор 10.25"

- Система навигации

- Бортовой компьютер

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

- Круиз-контроль

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система контроля давления в шинах

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

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