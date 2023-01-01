Hyundai Palisade

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Цифровая приборная панель

- Диодная головная оптика

- Камеры кругового обзора

- Вентиляция всех сидений

- Третий ряд сидений

- 3х-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений

- Аудиосистема KRELL

- Навигация

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Автоматические пороги

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