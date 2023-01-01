Hyundai Palisade
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Цифровая приборная панель
- Диодная головная оптика
- Камеры кругового обзора
- Вентиляция всех сидений
- Третий ряд сидений
- 3х-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений
- Аудиосистема KRELL
- Навигация
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Автоматические пороги
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