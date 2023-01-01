Hyundai Palisade

Преимущества:

- 1 владелец

- Электронный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Трехзонный климат-контроль

- Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки

- Круиз-контроль

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Передние и задние электростеклоподъемники

- Два индивидуальных сиденья (капитанские кресла)

- Подогрев всех сидений

- Вентиляция сидений 1 и 2 ряда

- Обогрев лобового стекла

- Парктроники

- Камера 360

- Навигационная система

- Электропривод крышки багажника

- Панорамная крыша

275366