Hyundai Palisade
Преимущества:
- 1 владелец
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Трехзонный климат-контроль
- Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки
- Круиз-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Передние и задние электростеклоподъемники
- Два индивидуальных сиденья (капитанские кресла)
- Подогрев всех сидений
- Вентиляция сидений 1 и 2 ряда
- Обогрев лобового стекла
- Парктроники
- Камера 360
- Навигационная система
- Электропривод крышки багажника
- Панорамная крыша
275366