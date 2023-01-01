Hyundai Palisade
Ввезён в РФ в 2023 году. Стоит на учёте РФ.
Полный комплект ключей и документов.
Заводское лакокрасочное покрытие.
Комплектация High-Tech (7 мест).
Преимущества:
- 3-зонный климат-контроль
- Обогрев и вентиляция первого и второго ряда сидений
- Обгорев руля
- Электропривод багажника
- Люк
- Проекционный дисплей
- Запуск двигателя START/STOP
- Бесключевой доступ
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (DAC)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система управления дальним светом
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система контроля давления в шинах
- Парктроники (передний/задний)
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Система контроля усталости водителя
- Аудиосистема Harman/Kardon (12 динамиков, сабвуфер, внешний усилитель)
- USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto
- Система навигации
- Система оповещения о пробках
- Камера переднего обзора
- Камеры бокового обзора
- Камера заднего обзора
- Шторки на окнах задних дверей
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