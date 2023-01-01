Hyundai Palisade

Ввезён в РФ в 2023 году. Стоит на учёте РФ.

Полный комплект ключей и документов.

Заводское лакокрасочное покрытие.

Комплектация High-Tech (7 мест).

Преимущества:

- 3-зонный климат-контроль

- Обогрев и вентиляция первого и второго ряда сидений

- Обгорев руля

- Электропривод багажника

- Люк

- Проекционный дисплей

- Запуск двигателя START/STOP

- Бесключевой доступ

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при спуске с горы (DAC)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Переключатель режимов движения

- Ассистент сохранения полосы движения

- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Система управления дальним светом

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система контроля давления в шинах

- Парктроники (передний/задний)

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

- Система контроля усталости водителя

- Аудиосистема Harman/Kardon (12 динамиков, сабвуфер, внешний усилитель)

- USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto

- Система навигации

- Система оповещения о пробках

- Камера переднего обзора

- Камеры бокового обзора

- Камера заднего обзора

- Шторки на окнах задних дверей

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