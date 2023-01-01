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Hyundai Palisade
2019
4 750 000 ₽
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Hyundai Palisade 2019

4 750 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Palisade
  • Поколение I
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 75236 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 38
  • VIN 078048
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2199 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Palisade

Преимущества:

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев руля
- Панорамная крыша/люк
- Диодная головная оптика
- Камеры кругового обзора
- Вентиляция передних и задних сидений
- 7 мест
- 3х-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского сидения
- Аудиосистема KRELL
- Навигация
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Удержание в полосе
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон

078048

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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