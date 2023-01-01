Hyundai Palisade

Преимущества:

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев руля

- Панорамная крыша/люк

- Диодная головная оптика

- Камеры кругового обзора

- Вентиляция передних и задних сидений

- 7 мест

- 3х-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского сидения

- Аудиосистема KRELL

- Навигация

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Удержание в полосе

- Передние и задние датчики парковки

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

078048