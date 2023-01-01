Hyundai Palisade
Преимущества:
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев руля
- Панорамная крыша/люк
- Диодная головная оптика
- Камеры кругового обзора
- Вентиляция передних и задних сидений
- 7 мест
- 3х-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского сидения
- Аудиосистема KRELL
- Навигация
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Удержание в полосе
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
078048