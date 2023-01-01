Hyundai Santa Fe

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Hyundai Santa Fe, 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет электронный ПТС и одного владельца. Стоит отметить, что на автомобиль действует заводская гарантия, а также имеется дилерское обслуживание и сервисные документы.

Hyundai Santa Fe, 2021 года выпуска оснащен всеми необходимыми функциями, которые обеспечивают бесперебойную и безопасную эксплуатацию автомобиля. В комплектацию входит кондиционер, тонированные стекла, люк, светодиодные фары, легкосплавные диски, 20 дюймов, иммобилайзер, дистанционный запуск двигателя, датчик дождя, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок, датчик света, электропривод крышки багажника, третий ряд сидений, количество мест (7), камера заднего вида, камера 360°, панорамная крыша/лобовое стекло, вентиляция передних сидений, камера передняя.

Этот автомобиль точно подходит тем, кто ценит надежность и комфорт при вождении. Если вы хотите получить бесплатный отчет по данному автомобилю, звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите всю необходимую информацию.

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