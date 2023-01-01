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Hyundai Santa Fe
2021
4 990 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2021

4 990 000 ₽
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Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AMT (199 л.с.) 4WD
  • Комплектация Prestige 7 мест + Smart Sense
  • Год 2021
  • Пробег 47676 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 004906
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2151 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 199 л.с.
  • Воблер 205

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Hyundai Santa Fe

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Hyundai Santa Fe, 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет электронный ПТС и одного владельца. Стоит отметить, что на автомобиль действует заводская гарантия, а также имеется дилерское обслуживание и сервисные документы.

Hyundai Santa Fe, 2021 года выпуска оснащен всеми необходимыми функциями, которые обеспечивают бесперебойную и безопасную эксплуатацию автомобиля. В комплектацию входит кондиционер, тонированные стекла, люк, светодиодные фары, легкосплавные диски, 20 дюймов, иммобилайзер, дистанционный запуск двигателя, датчик дождя, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок, датчик света, электропривод крышки багажника, третий ряд сидений, количество мест (7), камера заднего вида, камера 360°, панорамная крыша/лобовое стекло, вентиляция передних сидений, камера передняя.

Этот автомобиль точно подходит тем, кто ценит надежность и комфорт при вождении. Если вы хотите получить бесплатный отчет по данному автомобилю, звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите всю необходимую информацию.

id004906

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