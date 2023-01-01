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Hyundai Santa Fe
2013
1 659 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2013

1 659 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение III
  • Модификация 2.4 AT (175 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 167392 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 183723
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 175 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
ВНИМАНИЕ!!! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Автомобиль приобретался у официального дилера.
Оригинал ПТС, 2 владельца.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:
-Ксеноновые фары
-Светодиодные ходовые огни
-Омыватели передних фар
-Cветодиодные задние фонари
-Датчик света
-Датчик дождя
-Боковые зеркала с повторителями указателей поворота
-Электропривод боковых зеркал
-Рейлинги на крыше
-Кожаная оплетка рулевого колеса
-Управление аудиосистемой на руле
-Кнопка запуска двигателя
-Кожаная обивка салона
-Разделительный подлокотник спереди
-Разделительный подлокотник сзади
-Электропривод водительского сиденья
-Подогрев передних сидений
-Подогрев задних сидений
-Бесключевой доступ
-Подогрев руля
-Круиз-контроль
-Раздельный климат-контроль
-Мультимедиа система с функцией подключения смартфона
-Камера заднего обзора
-Бортовой компьютер

id183723

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
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