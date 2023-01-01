Hyundai Santa Fe

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

ВНИМАНИЕ!!! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Автомобиль приобретался у официального дилера.

Оригинал ПТС, 2 владельца.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

-Ксеноновые фары

-Светодиодные ходовые огни

-Омыватели передних фар

-Cветодиодные задние фонари

-Датчик света

-Датчик дождя

-Боковые зеркала с повторителями указателей поворота

-Электропривод боковых зеркал

-Рейлинги на крыше

-Кожаная оплетка рулевого колеса

-Управление аудиосистемой на руле

-Кнопка запуска двигателя

-Кожаная обивка салона

-Разделительный подлокотник спереди

-Разделительный подлокотник сзади

-Электропривод водительского сиденья

-Подогрев передних сидений

-Подогрев задних сидений

-Бесключевой доступ

-Подогрев руля

-Круиз-контроль

-Раздельный климат-контроль

-Мультимедиа система с функцией подключения смартфона

-Камера заднего обзора

-Бортовой компьютер

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