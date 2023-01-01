Hyundai Santa Fe
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
ВНИМАНИЕ!!! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Оригинал ПТС, 2 владельца.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
-Ксеноновые фары
-Светодиодные ходовые огни
-Омыватели передних фар
-Cветодиодные задние фонари
-Датчик света
-Датчик дождя
-Боковые зеркала с повторителями указателей поворота
-Электропривод боковых зеркал
-Рейлинги на крыше
-Кожаная оплетка рулевого колеса
-Управление аудиосистемой на руле
-Кнопка запуска двигателя
-Кожаная обивка салона
-Разделительный подлокотник спереди
-Разделительный подлокотник сзади
-Электропривод водительского сиденья
-Подогрев передних сидений
-Подогрев задних сидений
-Бесключевой доступ
-Подогрев руля
-Круиз-контроль
-Раздельный климат-контроль
-Мультимедиа система с функцией подключения смартфона
-Камера заднего обзора
-Бортовой компьютер
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