Hyundai Santa Fe
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Электронный ПТС, 1 владелец.
Дополнительные опции:
-Светодиодные фары
-Cветодиодные задние фонари
-Датчик света
-Датчик дождя
-Электропривод боковых зеркал
-Электроподогрев зеркал
-Электропривод багажника
-Обогрев заднего стекла
-Проекционный дисплей
-Бесключевой доступ
-Поясничная опора в передних сиденьях
-Электропривод передних сидений
-Подогрев сидений
-Вентиляция передних сидений
-Память сидений
-Электроподогрев рулевого колеса
-Беспроводная зарядка
-Ассистент сохранения полосы движения
-Адаптивный круиз-контроль
-Система адаптивного освещения дороги
-Система мониторинга «слепых зон»
-Интеллектуальная система помощи при парковке
-3-зонный климат контроль
-Аудиосистема KRELL
-Камеры кругового обзора
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