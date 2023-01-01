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Hyundai Santa Fe
2020
3 449 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2020

3 449 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV
  • Модификация 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация High-Tech
  • Год 2020
  • Пробег 115130 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 000532
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3470 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 168

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Автомобиль приобретался у официального дилера.
Электронный ПТС, 1 владелец.

Дополнительные опции:

-Светодиодные фары
-Cветодиодные задние фонари
-Датчик света
-Датчик дождя
-Электропривод боковых зеркал
-Электроподогрев зеркал
-Электропривод багажника
-Обогрев заднего стекла
-Проекционный дисплей
-Бесключевой доступ
-Поясничная опора в передних сиденьях
-Электропривод передних сидений
-Подогрев сидений
-Вентиляция передних сидений
-Память сидений
-Электроподогрев рулевого колеса
-Беспроводная зарядка
-Ассистент сохранения полосы движения
-Адаптивный круиз-контроль
-Система адаптивного освещения дороги
-Система мониторинга «слепых зон»
-Интеллектуальная система помощи при парковке
-3-зонный климат контроль
-Аудиосистема KRELL
-Камеры кругового обзора

id000532

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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