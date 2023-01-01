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Hyundai Santa Fe
2018
3 439 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2018

3 439 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0d AT (186 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 16086 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 092242
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 238

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить Вам автомобиль Hyundai Santa Fe – уникальный кроссовер, который сочетает в себе прекрасные динамические характеристики, комфорт и безопасность. Это надежный автомобиль, который обладает высокими техническими характеристиками и создан для максимального удобства во время езды.

Hyundai Santa Fe имеет стильный и элегантный дизайн, который привлекает внимание всех вокруг. Большой багажник позволяет перевозить большие грузы или спортивное снаряжение, а также просторный салон создает комфортное пространство для каждого пассажира.

Автомобиль оснащен передовыми технологиями, которые делают поездку еще более приятной. Система климат-контроля, круиз-контроль, камера заднего вида и многое другое делают Hyundai Santa Fe одним из самых продвинутых автомобилей на рынке.

Наша компания гарантирует, что этот автомобиль станет верным спутником в любых условиях и на любой дороге. Hyundai Santa Fe – это надежность, комфорт и безопасность в одном автомобиле.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все Ваши вопросы и помогут подобрать наилучший вариант покупки Hyundai Santa Fe. Мы уверены, что этот автомобиль станет отличным выбором для всех, кто ценит качество и комфорт в своей жизни.

id092242

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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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